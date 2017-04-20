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Политика
20.04.2017
Салiдарнасць
Лукашенко возмущен работой «писак» из России

Глава Беларуси пожаловался губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву на российские СМИ.

Глава государства обратил внимание, что российские СМИ (особенно телеканалы) периодически критикуют белорусско-российские отношения, передает пресс-служба Александра Лукашенко. Некоторые ресурсы продолжили это, даже несмотря на конструктивные переговоры лидеров двух стран в Санкт-Петербурге.

– Начинают в СМИ появляться разного рода измышления, кто кого там обманул, что мы опять на коленях что-то просим в России и так далее. Мы ни перед кем никогда не стояли на коленях. Вы это хорошо знаете, мы с вами не один десяток лет знакомы. Отдельным писакам и говорящим в телеэкранах хочу сказать, что в изделиях Беларуси (тракторах, автомобилях, всей машиностроительной или химической отрасли) от 30% до 90% комплектующих, сырья и материалов из России, - заметил Александр Лукашенко.

Что касается выдаваемых кредитов для Беларуси, глава государства признался: «Мы платим под 4,5-6% годовых. Притом исправно всегда обслуживали их. Американцы вам платят 0,5%».

Александр Лукашенко также отметил:

– То, что мы белорусский язык не забываем, так и должно быть. Это хорошо, что у белорусов есть свой язык. Чего нас в этом упрекать? Хотя у нас подавляющее большинство людей разговаривают на русском языке, и в быту у нас язык общения русский. Но подчеркиваю - это не российский язык. Это наш общий с вами язык, который мы создавали годами.

Ранее российский «Первый канал» раскритиковал Лукашенко и дал слово Статкевичу.

 
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