Лукашенко возмущен работой «писак» из России

Глава Беларуси пожаловался губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву на российские СМИ.

Глава государства обратил внимание, что российские СМИ (особенно телеканалы) периодически критикуют белорусско-российские отношения, передает пресс-служба Александра Лукашенко. Некоторые ресурсы продолжили это, даже несмотря на конструктивные переговоры лидеров двух стран в Санкт-Петербурге.

– Начинают в СМИ появляться разного рода измышления, кто кого там обманул, что мы опять на коленях что-то просим в России и так далее. Мы ни перед кем никогда не стояли на коленях. Вы это хорошо знаете, мы с вами не один десяток лет знакомы. Отдельным писакам и говорящим в телеэкранах хочу сказать, что в изделиях Беларуси (тракторах, автомобилях, всей машиностроительной или химической отрасли) от 30% до 90% комплектующих, сырья и материалов из России, - заметил Александр Лукашенко.

Что касается выдаваемых кредитов для Беларуси, глава государства признался: «Мы платим под 4,5-6% годовых. Притом исправно всегда обслуживали их. Американцы вам платят 0,5%».

Александр Лукашенко также отметил:

– То, что мы белорусский язык не забываем, так и должно быть. Это хорошо, что у белорусов есть свой язык. Чего нас в этом упрекать? Хотя у нас подавляющее большинство людей разговаривают на русском языке, и в быту у нас язык общения русский. Но подчеркиваю - это не российский язык. Это наш общий с вами язык, который мы создавали годами.

Ранее российский «Первый канал» раскритиковал Лукашенко и дал слово Статкевичу.