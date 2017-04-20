Милиция ищет «пасечника» который ударил пенсионерку в лицо. Видео

В агрогородке Колодищи 15 апреля в дверь квартиры 77-летней пенсионерки позвонил мужчина и предложил купить у него мед.

Когда хозяйка принесла кошелек, незнакомец выхватил у нее из портмоне 200 рублей. Пенсионерка попыталась помешать обидчику, но получила удар в лицо.

О розыске подозреваемого сообщает УВД Миноблисполкома.

Возбуждено уголовное дело. Грабитель был замечен в белой бейсболке в магазине.

Всех, кто знает о местонахождении мужчины, просят звонить в милицию.