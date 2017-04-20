Навального на ютьюбе назвали Гитлером. В сети высмеивают заказной ролик

Источники телеканала «Дождь», близкие к Кремлю, 18 апреля сообщили, что администрация президента начала кампанию по дискредитации оппозиционера Алексея Навального.

Один из источников говорил: «На аутсорсе снимают клипы, фильмы и видеоигры, которые Навального дискредитируют. Борются примерно как с Гитлером».

На следующий день на ютьюбе появилось видео, которое подходит под это описание даже чересчур точно: в нем утверждается, что Навальный и есть Гитлер. Ролик был опубликован в пустом канале, его распространяли через рекламу на ютьюбе и на сайтах с сериалами, сообщает Meduza.

Многие пользователи восприняли ролик как первый шаг кампании, о которой рассказал «Дождь» — и принялись высмеивать его нелепость (подробно содержание видео разбирал TJournal). В твиттере решили «подыграть» авторам ролика и стали придумывать новые доказательства того, что Навальный и есть Гитлер.

Студентам Владимирского государственного университета показали ролик о том, что Алексей Навальный — преступник. После этого перед ними выступила руководитель областной правовой школы по профилактике экстремизма среди молодежи Алла Быба, которая, судя по реплике одного из студентов, сравнила Навального с Адольфом Гитлером. Она говорила, что ни к чему не призывает и не навязывает свою точку зрения, но на просьбу студентов показать расследования Навального ответила отказом.

Навальный показал, как выглядит дом миллиардера Усманова, и рассказал, почему тот лжет