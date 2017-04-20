Силовики взялись за крупного поставщика белорусской техники в Туркменистан

Белорусские правоохранители недавно задержали председателя совета директоров холдинга Yaraw Эрнеста Алексеева. Об этом TUT.BY сообщили несколько информированных источников в Беларуси и Туркменистане.

Компания Yaraw вышла из известной группы «Яровит», основанной Андреем Бирюковым и его партнерами. Компания с 1997 года работала на рынке Туркменистана. За прошедшее время «Ярав» стал крупным поставщиком грузовой, пассажирской и спецтехники МАЗа, «Амкодора», ГАЗа, КРаЗа и других марок в Среднюю Азию.

По словам источников в Туркменистане, раньше Алексеев «был единственным провайдером белорусских интересов» в этой стране. Сейчас там меняется провайдер интересов, но собеседник считает, что «Алексеев просто так ничего не отдаст». Тем более что его деятельность не ограничивалась только поставками белорусской техники. Были еще и торговля нефтепродуктами, продовольствием и так далее.

Еще один собеседник сказал, что бизнесмена сделали «козлом отпущения в непростых белорусско-туркменских отношениях». «Дело там явно притянуто. Пусть силовики бы попробовали вести бизнес в пустыне, а потом искали бы виновных», — отметил знакомый Алексеева.

Летом 2014 года тогдашний премьер-министр Михаил Мясникович и президент Туркменистана договорились поскорее построить сервисный центр в Ашхабаде. Планировалось, что в центре будут продавать и обслуживать белорусскую технику, торговать запчастями и готовить кадры (водителей, механиков, электриков).

Общая территория центра составляла 22 тыс. кв. м. Стоимость проекта оценивалась в 10,5 млн долларов. Сдать центр планировалось в декабре 2015 года. Алексеев заверял, что выдержать обозначенные сроки при ритмичном финансировании реально. Бизнесмен выражал надежду, что в будущем центры по обслуживанию белорусской техники будут созданы в каждом регионе Туркменистана.

Эрнест Алексеев (в центре) показывает Михаилу Мясниковичу, как будет выглядеть новый сервисный центр

В конце марта текущего года президенты Беларуси и Туркменистана открыли калийный комбинат и здание белорусского посольства. А вот сервисный центр так и не был построен в полном объеме. Хотя за период с 2010 по 2016 год в Туркменистан поступило более пяти с половиной тысяч единиц техники Минского автозавода на сумму свыше 400 млн долларов.

Примерно такое же количество единиц техники и запасных частей поставляет в Туркменистан Минский тракторный завод, констатировал во время недавней встречи с белорусской делегацией Гурбангулы Бердымухамедов. Он отметил, что в стране есть потребность в качественном и своевременном обслуживании белорусской техники.

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