«Населению можно будет впарить тезис, что все опять тип-топ»

Политический обозреватель предположил, о чем будет говорить Александр Лукашенко в ходе пятничного послания к народу и парламенту.

Фото пресс-службы главы государства

В последние годы публичные выступления руководителя Беларуси стали более предсказуемыми, однако в них еще остается место экспромту и неожиданным высказываниям.

Достаточно вспомнить наиболее яркие цитаты из прошлогоднего послания Лукашенко.

В этом году глава государства выступит 21 апреля во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, которое начнется в 10 часов утра и будет транслироваться телеканалом «Беларусь 1», а также Первым национальным каналом Белорусского радио.

Какие темы затронет глава государства в ходе своего выступления, в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» предположил политический обозреватель Александр Класковский.

Об экономических трудностях

– Так или иначе, Лукашенко будет вынужден говорить об экономических трудностях, которыми, в общем-то, были вызваны протесты февраля-марта, напугавшие власть. Понятно, что Декрет №3 стал катализатором, но недовольство зрело уже, как минимум, несколько лет – с момента, когда стал снижаться уровень жизни.

О народных протестах

– Думаю, Лукашенко хотя бы косвенно затронет тему протестов. Судя по некоторым предыдущим его выступлениям, заметны попытки отделить, говоря библейским языком, овец от козлищ. С одной стороны, он пытается заигрывать с простым народом: мол, мы понимаем ваше недовольство. И говорил о необходимости обеспечить 1000 рублей средней зарплаты. С другой стороны, он всячески ругает тех, кого он называет провокаторами и подстрекателями.

Не исключено, что в этом послании прозвучит этот мотив – о внешних силах, которые в этом заинтересованы.

О скандальном деле «Белого легиона»

– Тут бабушка надвое сказала: не уверен, что официальный лидер захочет как-то углубляться в эту тему. Похоже, что это дело было состряпано на пике массовых выступлений, когда власть, грубо говоря, мандражировала. Глаза у страха были велики, поэтому похватали этих людей, явно белыми нитками сшили всю эту фабулу, а теперь, когда протесты сбиты, а власть поняла, что под ударом оказались отношения с Западом, возможно, она попытается в публичной плоскости это дело не раскручивать.

О «прянике» для народа

– Думаю, что Лукашенко каким-то образом попытается использовать недавние договоренности с Путиным. Конечно, если разобраться, то не очень-то много урвал, грубо говоря, официальный Минск: скидки на газ небольшие, долг пришлось заплатить, кредиты, если дадут, придется возвращать с процентами…

Но это аналитики видят, а простому населению можно будет пока впарить тезис, что все опять тип-топ, мы с Москвой договорились. Попытаются обнадежить народ, что сейчас все пойдет вверх в плане экономики.

Не исключено, что опять прозвучит тема 1000 рублей средней зарплаты, потому что, если Москва немного денег подбросит, то с грехом пополам, возможно, удастся дотянуть зарплату до этого уровня. Другое дело, что потом это чревато инфляционно-девальвационными процессами… Но это будет потом, а сейчас они могут попытаться подбросить населению какой-то пряник.