Что поражает в биографии главы Советского района Минска

40-летний Юрий Трущенко дал интервью TUT.BY, из которого следует, что он не был в развитых странах.

«Последний (отпуск) он провел в Минске. Да и вообще за границей чиновник бывал лишь пару раз — отдыхал под Одессой. Командировки — только в Россию», – говорится в материале.

Вот реально интересно: чему же наши чиновники могут научиться в России? Как уничтожать в городах историческое наследие?

Или как приумножать на улицах грязь? А может быть, как создавать коррупционные схемы?

Ориентация наших властей на, мягко говоря, не самые лучшие мировые образцы не может не печалить. Брать на вооружение опыт развитых стран в их планы, видимо, не входит. В таких условиях наша страна обречена на провинциальность.