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Комментарии
20.04.2017
Невзоров: Мы живем во время последних деспотов

Российский публицист Александр Невзоров прокомментировал свежую идею президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Лидер Нации (официальный титул) обратил внимание, что в последнее время многие его молодые соотечественники стали отпускать бороду и подрезать брюки, а девушки стали полностью покрывать себя черными одеяниями. «Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне», ― заявил Назарбаев.

По мнению Александра Невзорова, высказанному в эфире «Эха Москвы», «мы живем в роскошное время, мы живем во время последних деспотов. Вот таких, как эта плеяда, которую предлагает нам сегодняшняя реальность, уже никогда больше в истории человечества не будет…

Эти последние тираны, ощущая свою «последнесть», ощущая, что, возможно, они последние на Земле представители той публики, которая может так бесстыдно и так глупо пользоваться властью, они-то, что называется, шикуют. И мы все должны выразить им огромную благодарность за то, что мы имеем возможность вживую наблюдать этот омерзительный и одновременно восхитительный балаган.

К числу диктаторов Невзоров относит и Назарбаева:

― Да, конечно, он деспот, безусловно совершенно, потому что вся эта система бесконечного властвования с превращением реальности вокруг себя, скажем так, в один сплошной подхалимаж, в одну сплошную субстанцию, в субстрат подлизывания, угодничества, интриг – конечно, она все равно любого, самого нормального человека сделает тираном и деспотом.

Невзоров: «Сегодняшняя РФ — это злобная, но очень точная карикатура на российскую империю»

 

 
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