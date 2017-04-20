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Комментарии
20.04.2017
Игорь Яковенко, ej.ru
Кремлевские СМИ строят «свиньей»

Как медийное поле выстраивают и выравнивают перед выборами.

Вы будете смеяться, но Кремль готовится к выборам. Идет перегруппировка информационных войск, смотр рядов, а также тщательная их зачистка.

Первым делом из информационного поля России решено убрать единственную оставшуюся кочку из числа более-менее заметных. Это медиахолдинг РБК. Михаил Прохоров, конечно, никакой не оппозиционер, но РБК он распустил. То про дочь чью-то пишут. Какие могут быть дочери у холостого человека? Который к тому же давно и успешно женат на России и счастлив в браке. Потом постоянно пишут про какие-то протесты и акции. Какие протесты? Какие акции? А еще называют по имени того, кого называть запрещено. Вот только что разрешили, но только с артиклем «Гитлер». Или через черточку: «Гитлер», а далее тот, которого нельзя. А в РБК просто так, без артикля и без черточки называли. Одним словом, беспредельничали.

Этому в ближайшее время будет положен конец. Нефтяник Григорий Березкин публично подтвердил, что покупает РБК у Михаила Прохорова. Процесс покупки тормозится в связи с тем, что Прохоров хочет сбыть неприятный актив за полцены, а Березкин, понимая ситуацию, в которой находится Прохоров, хочет приобрести РБК за 20% стоимости. Точнее, там речь идет даже не о стоимости, а о сумме в 230 млн долларов, которые РБК должен Прохорову и его структурам.

Поскольку одному дана команда продать, а другому — купить, сделка наверняка состоится. Чтобы было ясно, что именно произойдет с РБК в добрых руках нефтяника Березкина, следует взглянуть на те медиа, которые в этих руках уже находятся. Среди медийных активов, к которым имеет отношение Григорий Викторович, в том числе «Комсомольская правда» и газета «Метро». Так что можно с уверенностью сказать, что вскоре РБК ничего лишнего писать, говорить и показывать не будет.

Вторая важная предвыборная история касается перегруппировки сил в одном из трех крупнейших медиахолдингов страны, в Национальной Медиа Группе (НМГ), председателем совета директоров которой является опытнейший медиаменеджер Алина Кабаева. Гендиректор НМГ Ольга Паскина сообщила, что входящие в подведомственный ей холдинг газета «Известия», телеканалы РЕН ТВ и Пятый канал объединяют новостные редакции. То есть производство новостей будет теперь находиться в едином мультимедийном информационном центре. «Чтоб не задваивать процесс», — как объяснила это решение Ольга Паскина. Сам новостной центр будет под брендом «Известий». То есть «Известия» в каком-то смысле становятся головным медиа, выдвигаются на ударную позицию в информационной войне.

В Древней Руси построение смешанного конно-пешего войска в едином строю с выступающим тупым клином называлось «свиньей». Это не в обиду свиньям, а наоборот, чтобы подчеркнуть атакующую мощь кабанов. Идея медийной «свиньи», в которую строят активы НМГ, состоит в том, чтобы все шли в едином строю, говорили, писали и показывали одно и то же. Сказали, например, по РЕН ТВ, что Путин все сделал правильно, а этот самозванец, он вылитый Гитлер, значит, и Пятый канал должен это слово в слово повторить, а «Известия» написать. Тоже слово в слово…

У этого процесса есть вполне определенная и ясная конечная цель. Она раньше называлась Гостелерадио СССР и Главлит. Непонятно, что мешает создать единый мультимедийный информационный центр для всех телеканалов, газет и радиостанций России. И тогда все снова будут точно знать, где новость правильная, а где фейк. Правда, все больше людей будут выбрасывать телевизоры. Что тоже неплохой результат.

Российское ТВ: говорит и показывает подворотня

 
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