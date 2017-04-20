Холодная погода сохранится, синоптики придупреждают о сильном ветре

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

20 апреля ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха максимальная днем +3..+9°С. Атмосферное давление существенно не изменится, сообщает сайт Гидрометцентра.

21 апреля ночью ожидается преимущественно без осадков, утром в северо-западных, а днем и в центральных районах страны пройдут кратковременные осадки в виде дождя, утром с мокрым снегом.

Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от -1°С по северо-западу до -9°С по юго-востоку страны; максимальная днем составит +4..+10°С, по югу до +12°С.

22 апреля во многих районах страны пройдут кратковременные дожди, днем по северо-западу с мокрым снегом. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, максимальная днем +4..+11°С.

Предупреждение синоптиков

Днем 21 апреля в северо-западных районах, а 22 апреля на большой части территории Беларуси ожидается усиление западного ветра порывами до 15-20 м/с. 22 апреля по Минску ожидается усиление западного ветра порывами до 15-18 м/с.