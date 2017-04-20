Макаревич получил письмо от «фрау»

Лидеру «Машины времени» прислали письмо с угрозами из Германии.

— Мне тут прислали письмо, — делится Андрей Макаревич на своей страничке в Facebook. — По почте, со страшными угрозами — если я немедленно не полюблю нынешнюю Россию и нынешнюю власть в лице сами знаете кого. И всё бы здорово — один нюансик: письмо из Германии.

Фрау Анекдот

Вспомнил — и в Ванкувере наблюдали эдаких патриотов — с плакатиком пришли к концертному залу. Да нет, всё здорово, один вопрос: господа патриоты, чё на Родину не едете? Или издаля любить слаще?.

Пост музыканта в сети уже собрал почти три тысячи лайков и множество комментариев из разных стран, которые, в свою очередь, тоже собирают сотни лайков. Френд Макаревича делится: «Увы, у нас тут и в Испании таких хватает. Причем не только Путина издалека любят, ещё и Испанию норовят всячески грязью облить, типа в России-матушке все лучше и слаще. И вот так живут, мучаются, но домой, где слаще — все равно не едут».