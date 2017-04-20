Кто стоит за развернувшейся в стране антикоррупционной борьбой

И почему именно сейчас так активно летят головы чиновников?

Стало известно о задержании очередного высокопоставленного чиновника — первого зампреда Белкоопсоюза Дмитрия Баранова подозревают в коррупции. А буквально в начале апреля Комитет госбезопасности отрапортовал о задержании начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергея Барисевича и еще десятка сотрудников.

Буквально вчера прокуратура Минской области направила в суд уголовное дело в отношении руководителя одного из подразделений республиканской больницы медицинской реабилитации «Аксаковщина». Его обвиняют в неоднократном получении взяток.

Случаен ли такой наезд на чиновников, кто за этим стоит и какие сигналы посылает?

Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин уверен, что задержания чиновников напрямую связаны с отсутствием денег в бюджете и являются определенным сигналом для остальных.

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