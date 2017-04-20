Лига чемпионов: «Барселона» капитулировала перед «Ювентусом»

19 апреля завершилась четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов 2016/17.

«Барселона» после крупного поражения в Турине пыталась отыграться на своем поле. Но осада ворот «Ювентуса» успеха каталонцам не принесла. «Сине-гранатовые» не смогли забить не то, что три, а хотя бы один гол итальянскому чемпиону – причем за два матча.

Барселона – Ювентус – 0:0. Первый матч – 0:3

А команда малюсенького, но богатенького княжества, напротив, спокойно развила успех недельной давности. Дортмунд попрощался с Лигой чемпионов вслед за Мюнхеном.

Монако – Боруссия – 3:1 (Мбаппе, 3, Фалькао, 17, Жермен, 81 – Ройс, 48). Первый матч – 3:2

Жеребьёвка полуфиналов состоится 21 апреля. Первые матчи будут сыграны 2-3 мая, а ответные 9-10 мая.