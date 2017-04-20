Стюардессы в бикини сделали владелицу авиакомпании миллиардершей

«Белавиа» на заметку: вьетнамская бизнесвумен Нгуен Тхи Фуонг Тао стала миллиардершей благодаря креативному решению.

Владелица VietJet Air раньше, как пишет MAXIM, занималась скучным бизнесом, связанным с продажей канцтоваров и упаковочной пленки. Но, когда Нгуен придумала переодеть стюардесс своей авиакомпании в сексуальные бикини, ее жизнь заиграла новыми красками.

Этот маркетинговый ход принес VietJet Air серьезные прибыли, а её хозяйку сделал миллиардершей, даже несмотря на то, что: а) цены на билеты у лоукостера довольно скромные; б) стюардессы работают в купальниках по желанию и не на всех рейсах; в) во Вьетнаме до сих пор правят коммунисты.

Девушки не только летают в бикини, но и снимаются для корпоративных календарей.

Сама Тао говорит: «Вы имеете право носить, что пожелаете. Хотите – наденьте бикини или же традиционный аозай (традиционный вьетнамский костюм из длинного платья поверх брюк).

Мы не против если люди будут ассоциировать нашу авиакомпанию с девушками в бикини. Если это делает людей более счастливыми, то и мы счастливы».

Российских стюардесс раздели ради рекламы (фото + видео)