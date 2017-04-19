В Новую газету пришло письмо из Грозного с «белым порошком»

Международный суд в Гааге вынес решение о предупредительных мерах по отношению к Москве - не в пользу Украины. В Чёрном море раскололся надвое и затонул сухогруз. Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время».

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