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Общество
19.04.2017
Алена Антонова
Байнет о послании Лукашенко народу: «Вышел бы на Октябрьской на трибуну и поговорил»

В предвкушении ежегодного послания главы государства народу и парламенту, назначенному на 21 апреля, белорусы на форумах предлагают зрителям готовить уши для спагетти, а участникам мероприятия – запасаться памперсами. Народная версия – что мы услышим в послании президента.

Фото Reuters

- Вышел бы на Октябрьской на трибуну и поговорил, - предлагает пользователь дискуссионной площадки talks.by. - Да боюсь, даже при таком раскладе будет толпа ментов одних с цветами в руках.

- Интересно, что скажет? – задается вопросом другой форумчанин. - Покается в грехах, отменит антиконституционный декрет №3, внесет изменения в избирательное законодательство, не пойдет на очередной срок президентства, либерализует экономику? Или, как обычно, враг кругом, война, пересидим в землянках, родные русские люди, пятая колонна, замерзшие, народец?

- Ничего нового не услышим, - отвечают ему. - Защитит свой декретец №3 и обвинит исполнителей в плохом исполнении, опять вспомнит, что всем по 1000 руб, и про то, что все должны работать (не знаю, раздеваться ли должны будут).

Похоже, за 23 года правления народ изучил Лукашенко так, что знает наперед, о чем он скажет, а о чем промолчит:

- А также кругом враги, война и только у нас тишь да гладь и процветание. Обвинит в бедах страны внешние факторы, и что власти ни в чем не виноваты. Скажет, что народец плохой попался: за копейки работать не хочет при отсутствии работы (но он скажет, что полно по 500 у.е.) Вспомнит, скорей всего, что 25 марта хотели сделать переворот, но он не позволил - крепкий политик.

- А представьте... – мечтает участник дискуссии. - Я устал, я ухожу... я улетаю с семьей и ко в Гвинею. Всего хорошего вам, счастья, здоровья, просто денег нет... Пока-пока!

На форуме газеты Наша Ніва пользователь под ником Кнехт предлагает:

- Як бы ўчыніць акцыю тыпу «выключы тэлевізар падчас паслання»? Альбо сабрацца дзе-небудзь раптоўна натоўпам у колькасці больш за тры чалавекі… Альбо перформанс замуціць на святым мянтоўскім гарадавым...

- Усё скончыцца, калі сам народ зьвернецца з пасланьнем да «прэзідэнта» і «дэпутатаў», – считает читатель, подписавшийся как Бенедзікт.

Напомним, в прошлом году сенсацией послания Лукашенко народу и парламенту стала его рекордная продолжительность — глава государства уложился всего в полтора часа.

Послание Лукашенко за одну минуту

Как отмечал политический обозреватель Александр Класковский, от послания Лукашенко в 2016-м веяло явным брежневизмом:

- История повторяется. У системы, созданной Лукашенко, как и у позднесоветской, нет ответов на вызовы времени.

 
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