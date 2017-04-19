Черный список белорусских судей, которые участвуют в политическом преследовании

Имена судей из санкционного списка ЕС, которые продолжают выносить политически мотивированные решения, приводит правозащитный центр «Весна».

Правозащитники сообщают о том, что как минимум 14 белорусских судей, которые ранее были включены в список ограничительных мер Евросоюза за участие в политическом преследовании после президентских выборов 2010 года, продолжают выносить политически мотивированные решения.

В частности, в течение последних нескольких месяцев они судили многих мирных демонстрантов, активистов гражданского общества и журналистов на фоне волны протестов по всей стране.

В базе фактов преследования правозащитным центром «Весна» зафиксировано 17 постановлений, вынесенных Валерием Есьманом в период между 1 января 2016 и 14 марта 2017 года. Также в октябре 2016 г. он приговорил социального активиста Дмитрия Полиенко к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора. 7 апреля текущего года, в связи с активной общественной деятельностью Полиенко, приговор был заменен реальным сроком в колонии.

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Зафиксировано 19 политических решений, вынесенных Виктором Казаком в период между 1 января 2016 и 17 февраля 2017 года. Так, он приговорил активиста Павла Виноградова к большому штрафу за акцию протеста 17 февраля 2017 г. После этого выносил приговоры за акции 25 - 26 марта, в том числе Алесю Логвинцу, который был превентивно задержан накануне массовых мероприятий.

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Татьяна Мотыль в период между 1 января 2016 и 10 марта 2017 года вынесла 31 политически мотивированное постановление. Она судила по крайней мере двух задержанных в результате акций 25 - 26 марта, в том числе журналиста телеканала «Белсат» Александра Борозенко, который освещал эти акции.

Фамилии всех 14-ти судей приведены в таблице.