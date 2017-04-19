Кошка, которая хочет убить почтальона

Канадская почтальонка выкладывает на YouTube ролики о кошке, которая хочет её убить.

Оказывается, почтальонов не любят не только собаки. На сотрудницу канадской почты Дебру Андерсон практически каждый день нападает чёрно-белая чокнутая кошка Жасмин. К счастью, зверя от женщины отделяет оконное стекло. Хотя, судя по видео на канале Дебры в YouTube, который она завела специально из-за Жасмин, стекло продержится недолго.

Почтальонке Дебре Андерсон здесь не рады

Всё началось с того, что Дебра хотела показать своим друзьям кошку, которая живёт в одном из домов по маршруту почтальонки, сообщает издание Daily Mail.

Животное бросается на женщину через стекло всякий раз, когда слышит стук почтового ящика. Андерсон записала ролик и выложила его на YouTube. Как это часто бывает с видео про котиков, запись мгновенно стала вирусной и набрала более полумиллиона просмотров.

Жасмин запрыгивает на подоконник и начинает яростно биться в него, шипеть и царапать стекло. Её атаки настолько мощны, что почтальонка рефлекторно пытается от них увернуться.

— Она страшнее любой собаки. Я совершенно уверена, что если бы не стекло, кошка сняла бы с меня скальп. И всё-таки Жасмин — звезда моего маршрута. Я смеюсь каждый раз, когда вижу её. Даже когда я работаю на другом маршруте, всегда сворачиваю ненадолго, чтобы навестить её.

Андерсон решила не останавливаться на достигнутом и посвятила свой канал будням почтальона и неадекватной кошки. Дебра рассказала в подписи к видео, что на самом деле Жасмин — добрая и ласковая и единственные, кто её бесит, это почтальоны. Неизвестно, как ведёт себя Жасмин с представителями других профессий, но то, что почтальоны ей не по душе, — факт.