С чем Лукашенко вошел в тест про диктаторов?
В тесте «Хорошо ли вы знаете диктаторов?» глава Беларуси оказался в компании с султаном Брунея, президентами Экваториальной Гвинеи, Зимбабве, Таджикистана и Конго.
Тест про диктаторов опубликован в журнале Сноб.
Лукашенко в тесте – третий. Разработчики теста интересуются: «Как называют президента Беларуси в западных СМИ?». Варианты ответа:
«Картофельный магнат»
«Последний европейский диктатор»
«Сын Сталина»
«Ручной политик Кремля».
Полностью пройти тест на знание диктаторов можно на сайте Сноба.
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