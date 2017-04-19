С чем Лукашенко вошел в тест про диктаторов?

В тесте «Хорошо ли вы знаете диктаторов?» глава Беларуси оказался в компании с султаном Брунея, президентами Экваториальной Гвинеи, Зимбабве, Таджикистана и Конго.

Тест про диктаторов опубликован в журнале Сноб.

Лукашенко в тесте – третий. Разработчики теста интересуются: «Как называют президента Беларуси в западных СМИ?». Варианты ответа:

«Картофельный магнат»

«Последний европейский диктатор»

«Сын Сталина»

«Ручной политик Кремля».

Полностью пройти тест на знание диктаторов можно на сайте Сноба.