Опубликовано видео первого допроса обвиняемого в убийстве Бориса Немцова

«Коммерсант» 18 апреля опубликовал видеозапись первого допроса Заура Дадаева, которого следствие считает убийцей политика Бориса Немцова.

На видео, сделанном 8 марта 2015 года, он признается в убийстве и рассказывает, что застрелил Немцова за то, что тот поддержал карикатуру на пророка Мухаммеда. «Медуза» объясняет, почему видеозапись допроса — это важный документ, даже несмотря на то, что Дадаев уже отказался от своих слов.

Фото Павел Головкин / АР / Scanpix / LETA

1. Мы впервые увидели, как сотрудник чеченского батальона МВД «Север» Заур Дадаев признается в убийстве Бориса Немцова. Он рассказывает, как вместе с друзьями следил за политиком, как стрелял в него и как скрылся с Большого Москворецкого моста. До этого про его вину говорили только следователи и прокуроры.

2. На видеозаписи Заур Дадаев рассказывает, что Бориса Немцова он решил убить во славу Аллаха, поскольку политик поддерживал газету Charlie Hebdo, опубликовавшую карикатуру на пророка Мухаммеда, и якобы собирался распространять ее в России. В суде про это вообще не говорят: по версии следствия, Дадаев застрелил оппозиционера исключительно за деньги. Когда на заседании показывали видеозапись допроса еще одного фигуранта дела Анзора Губашева, то проматывали моменты, где речь идет о том, что Немцова решили убить из-за его отношения к пророку Мухаммеду.

3. Заур Дадаев настаивает, что дал первые показания под давлением и пытками. По видеозаписи допроса каждый может составить впечатление, говорит ли он то, что ему кто-то приказал, или рассказывает о событиях, в которых действительно участвовал.