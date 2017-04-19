Последнее граффити на «стене Щёткиной» продержалось рекордное время

Надпись «Кто разрешил всем остальным самим себе разрешать», которая появилась на «стене Щёткиной» на прошлых выходных, зарисовали только в среду 19 апреля.

Сотрудница ЖЭС уничтожает граффити

Это абсолютный рекорд для социальных граффити на бетонном заборе в районе здания по улице Карла Маркса, 11 в Минске. Неизвестные даже успели превратить граффити в доску объявлений, предложив покупку любых монет, денежные кредиты и приём золота.

Своё название «стена Щёткиной» получила, благодаря первому граффити - портрету экс-министра труда Марианны Щёткиной с надписью, что это она придумала налог на безработицу. Когда работники ЖЭСа уничтожили этот портрет, на его месте появилась надпись «Вы же сами всё понимаете».

С тех пор неизвестные граффитисты постоянно соревнуются с ЖЭСом. На стене уже появлялись портреты председателя Совета Республики Михаила Мясниковича и фраза Мартина Лютера Кинга «Никогда не забывайте: всё, что делал Гитлер в Германии, было законным». Но все они закрашивались уже на следующий день после появления.

В других местах города неизвестные художники тоже размещали социальные граффити: например, министра внутренних дел Игоря Шуневича в форме НКВД, председателя Белтелерадиокомпании Геннадия Давыдько в образе Телепузика и другие.

Заметив журналиста Еврорадио, сотрудница ЖЭС повернулась и спросила зачем тот её фотографирует. А потом добавила: «Меня уже и так пять раз в интернете показывали!»