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Общество
19.04.2017
Илья Малиновский, Еврорадио
Последнее граффити на «стене Щёткиной» продержалось рекордное время

Надпись «Кто разрешил всем остальным самим себе разрешать», которая появилась на «стене Щёткиной» на прошлых выходных, зарисовали только в среду 19 апреля.

Сотрудница ЖЭС уничтожает граффити

Это абсолютный рекорд для социальных граффити на бетонном заборе в районе здания по улице Карла Маркса, 11 в Минске. Неизвестные даже успели превратить граффити в доску объявлений, предложив покупку любых монет, денежные кредиты и приём золота.

Своё название «стена Щёткиной» получила, благодаря первому граффити - портрету экс-министра труда Марианны Щёткиной с надписью, что это она придумала налог на безработицу. Когда работники ЖЭСа уничтожили этот портрет, на его месте появилась надпись «Вы же сами всё понимаете».

С тех пор неизвестные граффитисты постоянно соревнуются с ЖЭСом. На стене уже появлялись портреты председателя Совета Республики Михаила Мясниковича и фраза Мартина Лютера Кинга «Никогда не забывайте: всё, что делал Гитлер в Германии, было законным». Но все они закрашивались уже на следующий день после появления.

В других местах города неизвестные художники тоже размещали социальные граффити: например, министра внутренних дел Игоря Шуневича в форме НКВД, председателя Белтелерадиокомпании Геннадия Давыдько в образе Телепузика и другие.

Заметив журналиста Еврорадио, сотрудница ЖЭС повернулась и спросила зачем тот её фотографирует. А потом добавила: «Меня уже и так пять раз в интернете показывали!»

 
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