В Борисове работник госпредприятия вымогал взятки «якобы вышестоящему руководству»

В Борисове следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мастера местного подразделения Минского вагонного депо.

По информации Следственного комитета, мужчина использовал свои служебные полномочия в корыстных целях. Например, обманным путем подстрекал других работников предприятия «к передаче взятки якобы вышестоящему руководству».

– Так, за непривлечение к дисциплинарной и административной ответственности подчиненного, находившегося на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, получил в качестве взятки 200 долларов США, – сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Кроме того, по информации правоохранителей, перед истечением срока действия контракта одного из работников, подозреваемый потребовал у него взятку в размере 750 долларов.