Как обеднели главные доноры госбюджета

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Почему просели флагманы отечественной промышленности?

По итогам 2016 года чистая прибыль двух самых успешных предприятий, находящихся под контролем белорусского государства, — «Беларуськалия» и Мозырского нефтеперерабатывающего завода уменьшилась в  5,2 и 2,1 раза.

Согласно годовым отчетам предприятий,  за прошлый год чистая прибыль солигорского объединения сократилась с 1,12 млрд рублей  до 217,2 млн рублей, а Мозырского нефтеперерабатывающего завода – с 349,1 млн до 164,7 млн рублей. В первом случае падение вызвано неблагоприятной конъюнктурой и падением  цен на удобрения, во втором – сокращением поставок нефти из России.

По итогам 2015 года «Беларуськалий» занимал первое место по объему чистой прибыли, а Мозырский НПЗ был третьим.

Между ними в 2015 году находился принадлежащий «Газпрому» оператор магистральных трубопроводов на территории Беларуси «Газпром трансгаз Беларусь».  По итогам 2016 года «Газпром трансгаз Беларусь» получил чистый убыток в размере 440,1 млн рублей.

Дочернее предприятие «Газпрома» оказалось в центре скандала, вызванного попыткой властей Беларуси уменьшить цену получаемого из России газа со 132 до 73 долларов за 1 тыс. куб. м. Конфликт удалось урегулировать только на прошлой неделе. Согласно достигнутым договоренностям, в 2018 году газ будет поставляться по 129 долларов за 1 тыс. куб. м., в 2019 – по 127 долларов. 

За прошлый год в десятки раз вырос чистый убыток еще одного значимого для национальной экономики предприятия – «Гродно-Азота». Производитель азотных удобрений был убыточен в 2015 году (2 млн рублей), а по итогам 2016 году убытки выросли до 143,4 млн рублей.

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