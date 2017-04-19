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19.04.2017
Дмитрий Окунев, Газета.Ru
Во время пьяного дебоша боец ММА разгромил президентский номер

Один из лучших бойцов современности Конор Макгрегор устроил пьяный дебош в Ливерпуле, разгромив вместе с друзьями президентский номер в элитном отеле.

Ущерб составил тысячи фунтов стерлингов. До этого ирландец позволил себе целую серию хулиганских выходок, хотя его супруга находится на позднем сроке беременности, а сам спортсмен должен готовиться к бою против боксера Флойда Мейвезера.

Самый популярный боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор провел незабываемый отдых в Ливерпуле, за несколько дней умудрившись влипнуть в серию неприятных историй, пока его беременная жена находилась дома в Ирландии. Во время тура звезда UFC вел себя подчеркнуто отвязно, не ограничивал свою персону алкоголем и не утруждался соблюдением базовых принципов морали.

Макгрегор, которому вроде «светит» бой с лучшим боксером современности Флойдом Мейвезером и гигантский гонорар (по слухам, $ 100 млн), попал во все хулиганские сводки, умудрившись начисто разгромить элитный гостиничный номер стоимостью £ 300 в сутки.

Фотографии последствий веселой вечеринки приводит британский таблоид The Sun.

На снимках отчетливо видны разбросанные по полу во множественном количестве банки и бутылки из-под спиртных напитков, сигаретные окурки, объедки, прочий мусор и флаг Ирландии.

Кроме того, сотрудники отеля нашли на месте «преступления» 20 баллонов с веселящим газом. Серьезные повреждения получила мебель, в частности диваны. По оценкам потерпевшей стороны, общий ущерб комнате потянул на тысячи фунтов.

Чтобы хоть как-то снивелировать резонанс, Макгрегору пришлось нанимать для уборки клининг-бригаду. Однако информация все равно просочилась в СМИ.

«Ирландец заставил людей заметать следы. Да это просто побоище. Адская тусня на всю катушку», — сказал The Sun очевидец произошедшего.

Это была уже не первая выходка Макгрегора в Ливерпуле. Дебютировал он, заявившись на скачки в наряде сутенера. Затем Конора видели на всевозможных тусовках в окрестностях города, он побывал в домике на дереве и постоял на капоте прокатной машины, спровоцировав праведный гнев фирмы.

В случае обнаружения урона на поверхности транспортного средства арендодатели намерены добиться выплаты компенсации.

Чуть раньше, в конце марта «Ламборгини» Макгрегора стоимостью £ 185 тыс. был эвакуирован из центра Дублина за нарушение правил парковки.

28-летний атлет по прозвищу «Печально известный» славится до крайности экстравагантным поведением. Он регулярно позволяет себе неоднозначные высказывания, критикует других бойцов и даже руководство UFC, ставит ультиматумы и по несколько раз в год объявляет о «завершении карьеры».

 
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