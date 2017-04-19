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19.04.2017
Дмитриев: «Власть забирает Куропаты, используя предсказуемость наших реакций»

Один из лидеров кампании «Говори правду» – о нынешней ситуации вокруг мемориального комплекса. 

«Власть забирает Куропаты, используя предсказуемость наших реакций, – пишет Андрей Дмитриев у себя в Facebook. – Они делают субботник в Куропатах – мы его игнорируем. Приглашают в комиссии по созданию мемориала (хоть Пазняка) – отказываемся. Устраивают молебен в честь жертв – не идем.

Ждите официальных мероприятий, делегаций и венка «От Президента» – все будет. Без нас?

Обладая гораздо большими ресурсами и, используя то, что большинство беларусов знают по теме мало или ничего, власти очень легко показать: «Смотрите, мы делаем все, чтобы память была увековечена, приглашаем «оппозицию», а они отказываются. А это значит, что жертвы репрессий им не важны. Они лишь просто используют любую возможность, чтобы помитинговать».

Поэтому я считаю ошибкой отказ Алексиевич войти в комиссию. Изнутри влиять проще. Не хватает компетенций, ничто не мешает привлечь компетентных людей.

Мы должны понять, нельзя просто встать в позу, закрыть глаза и сказать: «Исчезните, вы плохие». То есть можно, но никто никуда не исчезает. И если мы хотим влиять, мы должны быть готовы, что, кроме осуждений и проклятий (не спорю, заслуженных), придется делать важные дела с теми, кто не приятен. И не важно, насколько они искренне что-то делают. Важно другое, субботник ФПБ и БРСМ в Куропатах лучше, чем на линии Сталина. Но оставлять их там одних нельзя.

Конечно, красиво написать «Мы и они» и поставить подпись «Зорро», но это в литературе. В жизни нет такой чистоты, есть просто процессы, их направления и продвижение к тому, что хочется получить в результате. И если мы хотим признания, а не приватизации государством БЧБ флага, Пагони, ВКЛ, БНР, Куропат наш единственный шанс не отдать, это поделиться.

Признать и за ними право на все наши ценности, как это сделали ребята с вышимайками. И, там где это возможно, вместе продвигаться в нужном нам направлении».

Цяжкая праўда пра Курапаты

 
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