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19.04.2017
Анна Макота, 34travel.me
Как устроиться в стюарды/стюардессы

Глядя на беззаботных шутливых бортпроводников, не всегда задумываешься о том, что их основная задача – позаботиться не только о твоем комфорте, но и безопасности. Значит, их работа требует соответствующей подготовки и навыков.

Стать «небесным ангелом», а заодно лицом национального перевозчика Беларуси «Белавиа» не так-то и легко. Такой шанс выпадает нечасто – только когда компания объявляет набор на позицию «бортпроводника». Для этого тебе придется постоянно мониторить сайт, в частности раздел «Вакансии».

К сожалению, сегодня такой позиции нет, но не факт, что она не появится завтра. Ну а пока ты ждешь, предлагаем ознакомиться с основными требованиями к кандидатам. Приятная внешность, отменное здоровье, прекрасное владение английским языком, стрессоустойчивость – разбираемся, о чем еще нужно знать, чтобы устроиться на работу стюарда/стюардессы.

Требования

Стюард/стюардесса – лицо компании, поэтому особое внимание при наборе уделяют внешности. Первым, на что обращают внимание соискатели – возраст. Желательно, чтобы ты был(-а) старше 20 лет. Как правило, рост кандидатов для девушек должен быть не меньше 165 см, для парней – не меньше 170 см. Это легко объяснить: слишком низкому бортпроводнику будет сложнее дотянуться до верхних полок, а слишком высокому – неудобно передвигаться по салону (постоянно пригибаться – не такое уж приятное занятие и вредно для здоровья).

Кандидата(-ка) должен(-на) получить как минимум полное среднее образование, студентов-очников не берут. Мужчины должны предоставить военный билет.

В особых приметах бортпроводника(-цы) не должны присутствовать татуировки или пирсинг. Приветствуется опрятность, аккуратность и миловидность. Как видишь, никакой модельной внешности не надо, но умение себя подавать, несомненно, поможет.

Также у кандидата(-ки) должна быть грамотная речь без каких-либо дефектов, а голос – приятным и звучным.

Если ты стесняешься говорить с незнакомцами на неродном языке или думаешь, что «языка со словарем» достаточно, то о работе на борту пока придется забыть. Для бортпроводников важно знание английского – как устного, так и письменного – не ниже Intermediate. Дополнительным плюсом станет владение вторым и третьим языками.

И самое главное требование – крепкое здоровье. Летно-экспертная медкомиссия для бортпроводников – отдельный этап, который включает в себя УЗИ всех органов. Особое внимание уделяется сердечно-сосудистой системе, психическому здоровью и зрению. Искривление носа или вегетососудистая дистония могут стать основной причиной отказа. А еще тебя усадят на специальное кресло, где проверят вестибулярный аппарат. Поэтому будь готов(-а) узнать о своем здоровье все и даже больше. Медкомиссию в Минске можно пройти по адресу ул. Короткевича 7а.

Еще одно требование – умение плавать.

История профессии, собеседование и обучение – все об этом читайте здесь

 
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