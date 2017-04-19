Сотрудница банка ради своих благ оформляла «липовые» кредиты на клиентов

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении работницы одного из банков.

По версии следствия, 26-летняя минчанка, являясь специалистом по работе с физическими лицами, «оформляла от имени клиентов банка подложные договоры на предоставление кредитов».

После этого, подозреваемая присваивала пластиковые карточки и использовала начисленные денежные средства по личному усмотрению: на оплату арендованной машины Infinity FX35, покупку парфюмерии, погашение задолженности по собственным кредитам.

Следователи уверены, что женщина действовала «исключительно из корыстных побуждений».

– Подозреваемая отключала в банковской программе функцию СМС-оповещения о снятии денежных средств с кредитных карточек. Кроме того, после извещения банком клиентов об имеющейся задолженности по погашению, перезванивала потерпевшим, и сообщала о произошедшем сбое в программе, – рассказал о подробностях дела официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

Интересно, что в результате действий сотрудницы банка пострадали пять человек, а сумма ущерба составила свыше 13 тысяч рублей.