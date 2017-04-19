О задержании «шишки» Белкоопсоюза: «Кто на этом посту не стал миллионером, тот, можно сказать, плохо сработал»

Экономист Ярослав Романчук хлестко прокомментировал задержание одного из руководителей крупного оператора торговли.

Как стало известно TUT.BY из двух не связанных между собой источников, во вторник в Минске правоохранительными органами задержан первый зампред Белкоопсоюза Дмитрий Баранов. По предварительной информации, он является подозреваемым по делу о коррупции.

Фото mtk-bks.by

Пикантность ситуации придает тот факт, что руководители этой государственной торговой организации уже не один раз становились фигурантами громких уголовных дел.

К примеру, в 2013 году КГБ выявил противоправную деятельность группы лиц из числа руководителей, сотрудников «Белкоопсоюза», а в 2015-м экс-глава ведомства Сергей Сидько получил 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества за взятки и злоупотребление властью.

«Конфликт интересов там жутчайший»

– Вы знаете, это как в Библии написано: не введи меня в искушение, – в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» отметил Ярослав Романчук. – Белкоопсоюз – это место, где такие гигантские соблазны созданы для руководителей, что надо быть святым, получившим орден из Ватикана, чтобы в этой ситуации оставаться честным. Конфликт интересов там жутчайший; есть гигантские ресурсы, которые плохо используются; норм корпоративного управления нет. А деньги дают из бюджета, якобы на оказание социальных услуг населению.

По мнению собеседника, Белкоопсоюз – это абсолютно не реформированная советская «дурно пахнущая коммуналка»:

– Кто на этой должности за два года не стал миллионером, тот, можно сказать, плохо сработал. А если стал, то посидел чуть-чуть, а потом откупился. Именно поэтому там и возникают такие сюжеты.

«Финансовое состояние – большая тайна»

Белкоопсоюз нужно ликвидировать, считает эксперт, напоминая, что давно «предлагал вариант продажи его объектов на местных рынках местным предпринимателям».

– Это было бы самое социальное и национально-ориентированное решение. И через 2-3 года мы увидим, какие из магазинов стали бы работать лучше. А в таком централизованном виде, как сейчас, это сделать невозможно, – добавил он.

По словам собеседника, ситуацию усложняет еще и то, что финансовое состояние этого ведомства является большой тайной из-за отсутствия прозрачной системы отчетности.

– Они всегда имели льготы, доступ к кредитам, а также преференции в плане доступа на местные рынки. Все это, на самом деле, делает дороже жизнь обыкновенных людей в малых городах и сельской местности, – подчеркнул Ярослав Романчук.