На трассе Брест-Минск-граница РФ «лоб в лоб» столкнулись две иномарки. Двое погибших
Трагедия произошла в среду утром на 600 километре автодороги.
Водитель и пассажирка «Мазды 626» погибли на месте ДТП. Водитель «Инфинити» (гражданин Беларуси, проживающий в Москве) доставлен в больницу, сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома.
По предварительной версии, на этом участке дороги завершались ремонтные работы, движение было организовано по встречной полосе. Водитель «Мазды» не учел дорожные знаки и не вернулся в свою полосу, продолжив движение по встречной еще около 1 км, где и произошло столкновение.
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