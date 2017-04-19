Нужны ли неформальному образованию контролеры?

Как поставщики образования для взрослых ищут общий язык и «точки роста».

Неформальное и дополнительное образование взрослых в Беларуси перестает быть диковинкой. Активные граждане с радостью откликаются на возможности научиться чему-то новому, повысить свою профессиональную квалификацию на курсах либо овладеть полезными навыками и компетенциями в рамках различных тренингов и семинаров.

Между тем, провайдеры (непосредственные поставщики) неформальных образовательных услуг говорят, что для развития сферы обучения взрослых необходимы более мягкие рамочные условия деятельности, конструктивное взаимодействие с властями и внутренний контроль за качеством предоставляемых услуг и, конечно же, согласие внутри сферы.

Что такое неформальное образование?

В белорусских нормативных актах нет четко сформулированного понятия «неформального образования». Однако еще в 2011 году в Кодексе об образовании появился раздел, в котором говорится о дополнительном образовании взрослых, под которым, чаще всего, и понимается неформальное образование.

Фактически сегодня это не только система повышения квалификации, но и любое организованное обучение взрослых.

Основная идея неформального образования состоит в том, что человек может и даже должен учиться на протяжении всей жизни. Для этого не обязательно сидеть за партой и получать один диплом за другим, но стоит позаботиться о повышении своих компетенций в разных сферах жизнедеятельности.

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