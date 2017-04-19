В Венесуэле прогнозируют инфляцию в 2000%

Уровень инфляции в Венесуэле по итогам текущего года может составить 720%.

А в 2018 году данный показатель может достигнуть 2000%. Такие данные, приведены в новом прогнозно-аналитическом докладе МВФ по состоянию и ближайшим перспективам мировой экономики, сообщает ТАСС.

Эксперты фонда считают, что Венесуэла по-прежнему будет переживать большие экономические трудности и «сталкиваться с серьезными ограничениями в области импорта товаров». Экономика страны может сократиться на 7,4%, а уровень безработицы вырастет с 21,2 до 25,3%. В 2016 году, по данным Центробанка страны, инфляция в Венесуэле составила 800%.

В результате существенного роста уровня цен власти страны провели очередную замену денежных знаков. До декабря 2016 года самой крупной купюрой в стране были 100 боливаров, на данный момент поступили банкноты номиналом в 500, тысячу, две, три, пять, десять и двадцать тысяч боливаров, отмечает newsru.com.