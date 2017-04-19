Милиция ищет и ставит на учет «семейных скандалистов»

Сотрудники милиции с 17 по 28 апреля проводят профилактическую акцию, которая поможет наказать нерадивых родителей.

С помощью акции «Дом без насилия» МВД рассчитывает уменьшить число семейных конфликтов.

Отмечается, что сотрудники милиции не только выступят в школах и трудовых коллективах, но и выедут «по месту жительства граждан по теме предупреждения насилия в семье».

– Они посетят по месту жительства граждан, совершающих насилие в семье, в первую очередь, где проживают дети, признанные находящимся в социально опасном положении, и престарелые, с информированием членов семей об организациях, в которых оказывается помощь пострадавшим от насилия в семье, – сообщает официальный представитель Заводского РУВД Минска Татьяна Моисеева.

По ее словам, изоляция «семейных скандалистов» от семьи позволит предотвратить возможные тяжкие преступления – как со стороны самого зачинщика, так и со стороны членов его семьи, уставших от постоянных «разборок».

Интересно, что только в Заводском районе Минска на учете состоит 277 «семейных скандалистов».