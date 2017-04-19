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Скандалы
19.04.2017
TUT.BY, фото mtk-bks.by
«Нахозяйничал». Задержан первый зампред Белкоопсоюза

Во вторник в Минске правоохранительными органами задержан первый зампред Белкоопсоюза Дмитрий Баранов. Эту информацию TUT.BY подтвердили два не связанные друг с другом источника.

«Следственным комитетом в рамках расследования уголовного дела о коррупции в качестве подозреваемого привлечен один из руководителей Белкоопсоюза. Проводится расследование», — заявила TUT.BY официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Речь идет о ст. 430 УК (Получение взятки).

Белкоопсоюз — крупный оператор торговли, его сеть насчитывает свыше 8 тысяч торговых объектов и 700 автомагазинов. В прошлом году активно освещались проблемы организации. За последние 5 лет доля потребкооперации в объеме розничного товарооборота торговли снизилась на 4 п.п. — до 7,1%.

У МАРТа, в частности, были вопросы к Белкоопсоюзу в части своевременности расчетов с поставщиками. По данным Белстата, розничный товарооборот организаций торговли потребительской кооперации в 2016 году составил 2,2 млрд рублей. Товарные запасы сложились на уровне 232,6 млн рублей, что равносильно 42 дням торговли.

Это не первое упоминание крупных чиновников Белкоопсоюза в громких делах. В 2015-м году экс-глава Белкоопсоюза Сергей Сидько получил 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, штрафом в 500 базовых величин и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на пять лет.

Сидько было предъявлено обвинение в получении взяток и злоупотреблении властью по ч. 3 ст. 430 и ч. 3 ст. 424 УК. Гособвинитель просил суд признать Сидько виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 1, 2, 3 ст. 430 УК (Неоднократное получение взяток, в том числе в крупном и особо крупном размерах) и ч. 2 ст. 424 УК.

23 июля 2013 года КГБ объявил, что выявлена и пресечена противоправная деятельность группы лиц из числа руководителей, сотрудников Белкоопсоюза и представителей коммерческих структур, занимавшихся вымогательством за предоставление объемов работ на объектах потребкооперации, а также продажу инвесторам земельных участков и объектов недвижимости. Размеры взяток достигали 500 тыс. долларов.

 
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