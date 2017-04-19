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Комментарии
19.04.2017
Евгений Федоров
Почему Кобяков вдруг стал не похож на себя

Над белорусским премьером начали сгущаться тучи?

Фото myfin.by

Всегда осторожный в высказываниях премьер-министр Андрей Кобяков во вторник был не похож на себя. Выступая на заседании президиума Совета Министров, чиновник довольно самоуверенно объявил, что белорусская экономика «постепенно выходит из рецессии».

– Валовой внутренний продукт на 0,3% превысил уровень аналогичного периода прошлого года при прогнозе 99,6%, – обосновал свою позицию премьер.

Такой аргумент даже с точки зрения обывателя кажется слабым, особенно учитывая, что в двух из трех месяцев с начала года экономика демонстрировала падение (в январе на -0,5%, а в январе-феврале на -1%).

Небольшой всплеск активности произошел лишь в марте, что и обеспечило итоговый рост за квартал в пределах 0,3%. Однако такие данные вполне могли быть связаны с нюансами статистики или сезонным колебанием спроса. В любом случае, это не дает повода говорить, что экономика выходит из кризиса.

Тем не менее, Кобяков сделал это.

Особенно удивительно это заявление выглядит на фоне того, что сразу две крупные международные организации дали неутешительные прогнозы. К примеру, МВФ прогнозирует спад экономики Беларуси в 2017 году на 0,8%, а Всемирный банк – на 0,5%.

Перемена в поведении премьера-аккуратиста может говорить о том, что над его головой начали сгущаться тучи, а руководитель страны всерьез задумался о перестановках в Совмине. В этой ситуации Кобяков вынужден действовать так, как заведено в среде белорусских чиновников – а именно, делать хорошую мину при плохой игре.

 
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