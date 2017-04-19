Как продать китайцам белорусские товары, если там производят почти все

Беларусь обеспокоена несбалансированностью двусторонней торговли с Китаем, заявил Александр Лукашенко.

По данным Белстата, в 2016 году белорусский экспорт в Китай составил 468 млн долларов, а китайский импорт в нашу страну – 2 млрд. 119 млн долларов.

Экономисты объяснили, как мы пришли к огромному отрицательному сальдо и можно ли исправить ситуацию.

Экономист Борис Желиба отмечает, что белорусский импорт в Китай в основном держится на поставках калийных удобрений. А импорт в нашу страну Китай нарастил во многом благодаря связанным кредитам, когда деньги выделяются с условием поставки оборудования и специалистов из Китая.

Вторая причина огромного отрицательного сальдо торговли заключается в том, что белорусские товары проигрывают конкуренцию китайским, считает экономист Леонид Злотников.

Как ни странно, хорошие отношения между Беларусью и Китаем способствуют тому, что дешевые китайские товары вытесняют белорусские.

— Китай является для нас стратегическим партнером (мы пытаемся снизить зависимость от России), и в таких условиях административно закрыть дорогу для этих товаров непросто, – считает Леонид Злотников. — Мы попали в ловушку среднего по мировым меркам уровня доходов. Товары, которые мы умеем производить (прямо скажем, не самые технологичные) дешевле делать в Юго-Восточной Азии. Хотя бы потому, что там ниже зарплаты работников.

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