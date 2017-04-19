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Спорт
19.04.2017
Михаил Миронович
Лига чемпионов: «Реал» забил победный гол «Баварии» из офсайда

18 апреля состоялись ответные матчи ¼ финала Лиги чемпионов.

В Мадриде «Бавария» сумела отыграться после домашнего поражения. Но в овертайме мюнхенский клуб подкосила ошибка судейской бригады, засчитавшей взятие ворот Мануэля Нойера из офсайда. Этот гол стал победным в двухматчевом противостоянии «Реала» и «Баварии».

«Наверное, этот матч стал гвоздем в гроб апологетов мезозойной версии футбола. Уже введены системы, определяющие фиксацию гола, думается, и с положением «вне игры» скоро разберутся, оставив за судьями лишь право решать, активный наблюдается офсайд или пассивный. Неправильно это, когда в поединке такого уровня два мяча (второй и третий голы «Реала») забиваются из положения «вне игры», причем в первом случае оно более чем очевидное», – пишет «Прессбол».

Впрочем, таких «гвоздей» в нынешних четвертьфиналах было предостаточно. Можно вспомнить и офсайд в первой игре между «Боруссией» и «Монако», и «левые» пенальти, поставленные арбитрами неделю назад в матчах между «Атлетико» и «Лестером», а также теми же «Баварией» и «Реалом».

Очевидно: темп современного футбола таков, что за ним не поспевают даже очень квалифицированные рефери. В результате этот вид спорта запрограммирован на судейские ошибки и несправедливость, от чего давно застраховались, например, в хоккее и теннисе.

Однако нельзя не отметить и то, что в этом четвертьфинале феноменально сыграл Криштиану Роналду. Португалец отличился дважды на выезде, а на «Сантьяго Бернабеу» забил трижды, обеспечив «Реалу» выход в следующий раунд. На счету Роналду теперь 100 голов в Лиге чемпионов.

Реал – Бавария – 4:2 (Криштиану Роналду, 76, 105, 109, Марко Асенсио, 112 – Левандовски, 53, с пенальти, Серхио Рамос, 78, в свои ворота). Первый матч – 2:1

Во втором матче вторника сюжет оказался куда более незамысловатым. «Атлетико» забил на выезде и спокойно довел матч до ничьи, равной победе.

Лестер – Атлетико – 1:1 (Варди, 61 – Ньигес, 26). Первый матч – 0:1

Еще два ответных матча этой стадии Лиги чемпионов состоятся 19 апреля. «Барселона» дома попробует отыграться после 0:3 на выезде от «Ювентуса», а «Монако» постарается сохранить перевес над «Боруссией», добытый в Дортмунде – 3:2.

 
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