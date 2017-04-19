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19.04.2017
20 миллионов россиян скатились в бедность

Зарплаты россиян подросли, но материальное положение работающего населения продолжает ухудшаться. Бедность и нищета намного ближе, чем кажется, подсчитали эксперты — на грани выживания находится уже каждый седьмой россиянин.

Несмотря на рост заработной платы, количество бедного населения (с доходами ниже прожиточного минимума) в 2016 году увеличилось по сравнению с 2015 годом и составило 13,5%. Это выше показателей 2007–2015 годов. К такому выводу пришли эксперты РАНХиГС, Института Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России в ежемесячном мониторинге, пишет Газета.Ру.

Прошлогодний тренд роста бедности продолжился. Реальные располагаемые денежные доходы населения (за вычетом инфляции и обязательных платежей) в феврале 2017-го составили 95,9% от аналогичного периода прошлого года, а реальный размер назначенных пенсий — 99,4%.

В большинстве регионов происходило более существенное, чем в среднем по Российской Федерации, снижение уровня жизни населения. Наибольшее сокращение среднедушевых доходов относительно прожиточного минимума наблюдалось в Ярославской области (на 21%), а также на Камчатке, в Астраханской, Самарской областях, Алтайском крае, в Тыве.

Каждый третий россиянин имеет все шансы скатиться в бедность и нищету, отмечали эксперты РАНХиГС в мониторинге за январь. И похоже, этот прогноз начинает сбываться.

Около 70% россиян, даже считающихся обеспеченными, в прошлом году экономили на всем: 75,7% россиян — на одежде и обуви, 68,0% — на продуктах питания, 67,5% — на развлечениях, 57,7% — на отпуске, 38,9% — на лекарствах, 6,3% — на других категориях расходов (транспорт, включая личный, на товарах длительного пользования, на услугах ЖКХ).

Важен еще и характер экономии — то, на чем, собственно, экономят россияне. Экономия на самом необходимом — продуктах питания и лекарствах — может быть сигналом к тому, что домохозяйство, а значит, и все входящие в него индивиды находятся на грани выживания, отмечается в исследовании.

Всемирный банк отмечал ранее, что по итогам 2016 года число бедных россиян возросло на 1 млн человек и превысило 20 млн. Черта крайней бедности (нищеты), по расчетам банка, это $ 1,9 в день на человека, черта бедности — $ 3,1.

Бедность в России снижалась с 2000 по 2012 год, после чего начала расти, несмотря на замедление инфляции, уточняет Елена Гришина, директор лаборатории бюджетной политики Института Гайдара. Риски обеднеть, на которые указали эксперты РАНХиГС, кажутся настолько универсальными, что касаются едва ли не каждого россиянина.

Власти считают иначе. Бедность в России уникальна, «свойственна только нашей стране». В этом уверена куратор социального блока правительства, вице-премьер Ольга Голодец. Почти пять миллионов россиян остаются бедными при наличии работы, получая зарплату на уровне МРОТ.

Голодец обеспокоена низкими зарплатами россиян по той причине, что это сдерживает производительность труда и в конечном счете негативно отражается на макроэкономических показателях. Она заявляла, что в России «нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7,5 тыс. руб. (МРОТ. — «Газета.Ru»)». Даже если человек едва окончил среднюю школу, то его труд должен оцениваться выше, полагает вице-премьер. «О какой производительности труда можно говорить, если за месяц работы человек получает такие деньги?» — удивлялась Голодец.

 
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