Цифра дня. Во сколько упала прибыль «Беларуськалия»

Чистая прибыль ОАО «Беларуськалий» по итогам прошлого года составила 217,2 млн рублей против 1,126 млрд. в 2015 году.

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Ухудшение показатель ОАО «Беларуськалий» связано в первую очередь со снижением цен на калийные удобрения на мировом рынке, которые весной прошлого года достигли минимального уровня, сообщает «Белорусы и рынок».

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