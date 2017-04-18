Форвард команды Лукашенко модернизирует торговлю в центре Минска

Хозяевами зданий, где находится торговый центр «Импульс», а также примыкающих к нему объектов, на пл. Якуба Коласа в Минске стали компании «Тапас» и «Магнат Трейд». Об этом TUT.BY рассказали несколько источников, знакомых с ходом проведения сделок.

Фото с сайта mpovt.by

Директор ООО "Тапас" Николай Требенок и председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев. Фото Геннадия Жинкова, БЕЛТА

Вчера соответствующие договоры купли-продажи были заключены в Госкомитете по имуществу. Однако названия компаний в сообщении государственных СМИ не указывались. Как удалось выяснить TUT.BY, новыми инвесторами стали компании, которые там уже арендовали и владели площадями.

«Тапас» предлагает в аренду павильоны в торговом центре «Импульс», который находится перпендикулярно ул. В.Хоружей. Аренда составляет «от 50 у.е. за кв. м», говорится на сайте компании. «Магнат Трейд» также был одним операторов торгового центра, следует из сообщения на сайте Мингорисполкома.

«Тапас» выкупил часть изолированных помещений, которые им не принадлежали. Здание торгового комплекса, который берет свое начало от метро, выкупила компания «Магнат Трейд», сказал TUT.BY информированный собеседник.

Многие связывают секрет успеха «Тапаса» с Александром Белым и его сыном Павлом. Белый-младший играет в сборной президента Беларуси по хоккею в одном звене с Александром Лукашенко и является одним из лучших бомбардиров команды. За последнее время «Тапас» выбился в крупные застройщики Минска. Фото: ctv.by