Блогер Илья Варламов поделился впечатлениями от увиденного в городе Выборг.

«Моё впечатление от Выборга простое: в руки дикарей попала «Тесла». Ничего не имею против дикарей и против автомобилей Илона Маска, но всем понятно, что если они встретятся, будет п***. Между варварами и «Теслой» – пропасть. У варваров нет технологий, чтобы её эксплуатировать, у них нет знаний, чтобы вообще понять, что это такое. Скорее всего, варвары переделали бы современный автомобиль под простенькую хижину. Возможно, разобрали бы на части и сделали себе примитивные орудия труда, оружие и кое-какую посуду. Всё.

По итогам Московского мирного договора 1940 года Выборг отошёл Советскому Союзу и был включён в состав сначала Карело-Финской ССР, а затем Ленинградской области. Таким образом, на данный момент Выборг остаётся российским 111 + 77 = 188 лет (не считая 106 лет в составе Великого княжества Финляндского). Кстати, в 1939 году Выборг был вторым по населению городом в Финляндии (74 тысячи жителей, сегодня 79).

Впервые я оказался в Выборге 15 лет назад, во время летней практики по рисунку (я учился в Московском архитектурном институте). Я три недели рисовал город, изучил его досконально, отрисовал все его детали и достопримечательности. Тогда я был поражён тем, в каком состоянии он находится. Но я думал, что страна оправляется после нищих 90-х, и вот скоро Выборг станет туристическим центром, прекрасным европейским городом, куда будут на выходные ездить отдыхать туристы.

Спустя 15 лет я понял, каким дураком я был. За 15 лет в Выборге не изменилось вообще ничего. Точнее, нет, вру, изменилось.

То, что разрушалось, снесли. То, что можно было спасти, стоит сегодня в руинах. Город погибает, разваливается, как песочный замок под дождем. И, как его ни жаль, спасти ничего нельзя. Дождь идёт, замок рушится, дикари и варвары у руля».

Фото с убийцей