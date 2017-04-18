МВФ не согласен с Кобяковым

Во вторник премьр-министр сделал очередной оптимистичный прогноз, а МВФ наоборот ухудшил свой сценарий в отношении белорусской экономики.

Андрей Кобяков считает, что наша экономика постепенно выходит из рецессии.

– В целом поставленные в рамках прогноза на январь-март текущего года задачи выполняются. Экономика постепенно выходит из рецессии. Валовой внутренний продукт на 0,3% превысил уровень аналогичного периода прошлого года при прогнозе 99,6%, — отметил Андрей Кобяков, сообщает сайт правительства.

Напомним, что по официальному прогнозу, ВВП в 2017 году должен вырасти на 1,7%.

Во вторник же Международный валютный фонд опубликовал новые прогнозные данные относительно, в том числе, белорусской экономики. Вместо прежнего прогноза минус 0,5% Беларуси предсказали… падение ВВП на 0,8%.

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