Капитан женской сборной возмутился приходом на тренировку Шакутина и Шамко

Глава Белорусской теннисной федерации Александр Шакутин и министр спорта Александр Шамко посетили тренировку женской сборной по теннису, которая 22-23 апреля поспорит со швейцарками за право сыграть в финале Кубка Федерации.

Капитан команды Эдуард Дубров критично отнесся к их появлению на тренировке, сообщает TUT.BY.

— Я не знаю, чего они добивались и какой эффект имела их встреча с теннисистками, — сказал Эдуард Владимирович. — Видимо, хотели быть поближе к спортсменам. Видеть ситуацию, руководить ей и воздействовать. Правда, из-за того, что пришла очень большая делегация, тренировочного процесса, считаю, не было — только хождение по корту в цивильной форме. Туда-сюда. Отрыв от производства. Так немножко не делается. Процесс становится неуправляемым, а эффект — отрицательный. Теннис — такой вид спорта, который требует постоянной концентрации. Решили перейти на отработку подачи, чтобы с пользой использовать время.

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