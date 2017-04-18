Белорусы теряют латвийский рынок?

Товарооборот между Беларусью и Латвией в 2016 году упал до одиннадцатилетнего минимума, хотя в прошлом году наблюдался заметный рост прямых инвестиций из Беларуси в экономику балтийской страны.

Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) подвело итоги экономического сотрудничества между двумя соседними странами.

По данным LIAA, общий товарооборот между двумя странами в 2016 году составил 354,7 млн евро. Это — на 34% меньше, чем было в 2015 году (536,8 млн евро).

Сократился как импорт Латвией товаров и услуг из Беларуси (на 36% до 216,8%), главным образом обусловленный уменьшением поставок нефтепродуктов, так и экспорт в нашу страну (на 31% до 137,9 млн евро) товаров латвийских компаний.

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