«Где наши чиновники в этот момент прохлаждались?»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Форвард команды Лукашенко модернизирует торговлю в центре Минска
МВФ не согласен с Кобяковым
Капитан женской сборной возмутился приходом на тренировку Шакутина и Шамко
Белорусы теряют латвийский рынок?
Латынина: «Кремль теряет управление над силовиками, которые начинают кошмарить даже госкорпорации»
Лидеры оппозиции озвучили планы на 1 мая
Из сейфа в здании МВД на Революционной похитили почти 270 тысяч долларов
Реплика: «Бизнесу нужны пряники»
Подполковник КГБ в отставке: «С властью я живу в параллельных мирах»
Суд над правозащитницей Татьяной Ревяко перенесен из-за неявки адвоката
Ученые впервые поймали метрового червя, который ведет необычный образ жизни
Две новости из двух разных миров
Таксист, который взял с минчанки 63 рубля за 10 километров, подал на нее заявление в милицию
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Каким Лукашенко не показывают в Беларуси
«Всю политическую карьеру Лукашенко клялся в любви к России, но сколько правды в этих словах?». Передумали
Экс-глава Нацбанка назвал способ спасения белорусской экономики без приватизации
Як Качанава за паўгода абагнала ў чарзе на жыллё 10530 жыхароў Цэнтральнага раёна Мінска
Новый кризис уже стучится в двери
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Страна матерщинников
Белорусы страдают в ожидании тепла, но прогноз неутешителен
Упс: «Камволь» попросил денег на «завершение» модернизации, хотя заявил о ее окончании полгода назад
«Моя жена круче меня: она в «американке» два месяца отсидела, а я только два дня»
«Мы уже можем с точностью более 90% определить по фото сексуальную ориентацию человека»
«Путин – это разновидность Чернобыля»
«Когда бычить и чморить начинает кадровый дипломат, наступают последние времена»
«Не очень понятно, что в схватке сирийских дикарей делают цивилизованные люди»
Немецкие митинги против белорусских: сравним и прослезимся
Две новости об одной стране
«Арбузов не заслужил такого: вместо того, чтобы передать бизнес детям, принимать от них передачи»
Как БТ разошлось в «показаниях» с «Советской Белоруссией»
Пачобут: «Народ хоча цудаў. А праўда ў тым, што цудаў не бывае»
Белорусов обзванивают с вопросом: смотрят ли они ролики с маршей нетунеядцев и на каких сайтах?
Колясочник, которого не пустили в «элитный» клуб Минска: «Никогда раньше с таким не сталкивался»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
В деревне Ровенская Слобода предлагают работу уборщицы за 6 рублей в месяц
Стена в Минске «замироточила» Давыдькой
Балти на море
Брутальны красавік
Британский журналист нашел самое безобразное здание в Минске
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Красота неземная: Холли Берри поделилась откровенным снимком
Медсестра объяснила, зачем упала на колени перед ОМОНом: «Мне не стыдно»
Экономика
18.04.2017
Салiдарнасць
«Где наши чиновники в этот момент прохлаждались?»

Александр Лукашенко обеспокоился несбалансированностью торговли с Китаем. Байнет отреагировал.

18 апреля на встрече с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном глава Беларуси отметил, что его беспокоит несбалансированность двусторонней торговли.

– Очень просил бы вас уделить серьезное, пристальное внимание этому вопросу как в рамках работы белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, так и на уровне глав правительств двух стран, парламентариев, – сказал глава Беларуси.

Только за январь-февраль этого года сальдо торговли с Китаем составило минус 275 млн долларов, говорят данные Белстата.

«Ну, не хотят китайцы массово покупать белорусские флешки и телевизоры "Горизонт", вот и несбалансированность», – пишут на дискуссионной площадке talks.by.

«Китайские власти решили вопрос в свою пользу. Где наши в этот момент прохлаждались?»

«Он (А. Лукашенко) еще чему-то удивляется, понабрал китайских кредитов, абы только дали, а китайцы и рады под эти кредиты свою технику, свои материалы (тот же цемент) да и свою рабсилу сюда привезли! Так и где тогда баланс будет?»

«То есть сам инициировал сначала закупки в Китае (Джили там всякие), а потом взял и обеспокоился».

«А что мы можем предложить Китаю. Огурцы ждановичские, больше вроде нечего».

«Не души все и всех, дай людям работать, создай условия для развития. Тогда и ни перед кем заискивать не придется».

«Признаться в том, что китайцам в РБ кроме как в ангары для своих товаров для последующего контрабаса на Россию инвестировать неинтересно, нашим властям ой как не хочется. Равно как и признать, что все остальное (в т.ч. хваленый флагман отверточной сборки БелДжи) - это китайские связанные кредиты под гарантии нашего правительства,

которые рано или поздно станут госдолгом РБ и оплачивать этот праздник белорусско-китайской дружбы предстоит нам и нашим детям, уважаемые белорусские налогоплательщики».

Взгляд на оптимизм Семашко: «Эти крики и прыжки на месте – попытка отвлечь внимание»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:16)
Главное
Чересчур дорогое блюдо, которое в Беларуси никто не заказывал
«Это правда, что в Беларуси бабушек на улицах месили?»
Северная Корея и Трамп: далеко ли до войны
Как выглядел Лукашенко в Пасху на фоне президентов стран-соседей
Слабовики
Взгляд на оптимизм Семашко: «Эти крики и прыжки на месте – попытка отвлечь внимание»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY