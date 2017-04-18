«Где наши чиновники в этот момент прохлаждались?»

Александр Лукашенко обеспокоился несбалансированностью торговли с Китаем. Байнет отреагировал.

18 апреля на встрече с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном глава Беларуси отметил, что его беспокоит несбалансированность двусторонней торговли.

– Очень просил бы вас уделить серьезное, пристальное внимание этому вопросу как в рамках работы белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, так и на уровне глав правительств двух стран, парламентариев, – сказал глава Беларуси.

Только за январь-февраль этого года сальдо торговли с Китаем составило минус 275 млн долларов, говорят данные Белстата.

«Ну, не хотят китайцы массово покупать белорусские флешки и телевизоры "Горизонт", вот и несбалансированность», – пишут на дискуссионной площадке talks.by.

«Китайские власти решили вопрос в свою пользу. Где наши в этот момент прохлаждались?»

«Он (А. Лукашенко) еще чему-то удивляется, понабрал китайских кредитов, абы только дали, а китайцы и рады под эти кредиты свою технику, свои материалы (тот же цемент) да и свою рабсилу сюда привезли! Так и где тогда баланс будет?»

«То есть сам инициировал сначала закупки в Китае (Джили там всякие), а потом взял и обеспокоился».

«А что мы можем предложить Китаю. Огурцы ждановичские, больше вроде нечего».

«Не души все и всех, дай людям работать, создай условия для развития. Тогда и ни перед кем заискивать не придется».

«Признаться в том, что китайцам в РБ кроме как в ангары для своих товаров для последующего контрабаса на Россию инвестировать неинтересно, нашим властям ой как не хочется. Равно как и признать, что все остальное (в т.ч. хваленый флагман отверточной сборки БелДжи) - это китайские связанные кредиты под гарантии нашего правительства,

которые рано или поздно станут госдолгом РБ и оплачивать этот праздник белорусско-китайской дружбы предстоит нам и нашим детям, уважаемые белорусские налогоплательщики».

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