Любимица Америки – сочная Кейт Аптон – спародировала образ Бритни Спирс

Модель и актриса для состязания с Рики Мартином в телешоу «Битва фонограмм» примерила костюм школьницы из клипа поп-звезды на песню Baby One More Time. В сети появился ролик, анонсирующий выход очередного выпуска проекта и позволяющий составить первое впечатление от выбранного участницей образа.

24-летняя модель в видео танцует на сцене в чулках, короткой юбке и белой блузке, завязанной узлом под грудью. Волосы звезда Sports Illustrated собрала в две косички, как юная певица в 1998 году, когда снималась в своем дебютном клипе, сообщает «Сплетник».

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Соперник модели Рики Мартин тоже попал в кадр – в белой рубашке и нижнем белье он стоял на сцене и растерянно аплодировал в такт музыке.

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