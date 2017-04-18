Фотожабы: «Ты приезжаешь посмотреть на мои реакторы, но делаешь это без уважения»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Европарламентариев не пустили в Беларусь на площадку АЭС

«Арбузов не заслужил такого: вместо того, чтобы передать бизнес детям, принимать от них передачи»

Арыштаваным на Балі беларускім графіцістам пагражае да 5 год турмы

Лукашенко и переломные годы

Эрдоган получил «беспрецедентные полномочия», с чем Лукашенко его уже поздравил

Северная Корея и Трамп: далеко ли до войны

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«Налог на трезвость — настало твое время»