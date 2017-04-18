В Минске запланирован марш солидарности с репрессированными.

18 апреля лидеры оппозиции озвучили планы на 1 мая. В этот день в Минске планируется провести Марш солидарности. Как подчеркнули его организаторы, участники акции выступят в поддержку не только трудящихся, но и попавших под репрессии сограждан.

Организаторы назвали в качестве места сбора площадку у Национальной академии наук. Далее собравшиеся пройдут по улице Сурганова на площадь Бангалор, где состоится митинг. Начало сбора — в 16.00.

Напомним, ранее о своих планах на Первомай заявил Николай Статкевич.