Реплика: «Бизнесу нужны пряники»

Председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф озвучил, как побудить бизнес к выходу из тени.

— Тем, кто открылся нужны пряники, нельзя действовать только кнутом. Нужно снижать налоговую нагрузку, нужно снимать налоговые проверки. Если бизнес абсолютно прозрачный, что там делать инспектору? Законодательство должно стимулировать добросовестный бизнес к тому, чтобы открываться (цитата по ТАСС– С.).

Беларусь: «Самое революционное решение от властей для бизнеса — забыть о его существовании»