Невероятная история о Лукашенко и Тимошенко, после которой якобы между политиками пробежала черная кошка.

Зарисовкой с участием президента Беларуси Александра Лукашенко и бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко поделился у себя в Facebook депутат Верховной рады Вадим Денисенко.

Народный избранник пишет, что инцидент произошел в 2007 или 2008 году, когда перед Пасхой Лукашенко отправил Тимошенко корзину с колбасками. Однако подарок к адресату не попал. Как рассказал Денисенко, колбаски съели охранники и ничего не сказали тогдашнему премьер-министру.

А через несколько недель состоялся разговор первых лиц.

— Юлия Владимировна, понравилась моя колбаска?

«Тимошенко не поняла вопрос, и Лукашенко догадался, что колбасу она даже не пробовала», — пишет депутат, отмечая, что «именно после этого случая отношения Лукашенко и Тимошенко ухудшились».

— Вот так и делается большая геополитика, — подытоживает автор.

Отметим, что в тот период одна из встреч высокопоставленных фигур состоялась осенью 2009-го в Киеве. Тогда премьер-министр, претендующая на пост президента в своей стране, заявила, что воспринимает Лукашенко «как друга Украины». На что белорусский гость ответил, что видит в Тимошенко бедную женщину, на которую навалили проблем мужики.