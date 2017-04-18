Белорусы впечатлены: «Очевидна потеря связи с реальностью»

Пользователей сети удивили расценки на услуги первого отечественного круизного теплохода. Подробности — в обзоре «Салідарнасці».

18 апреля в Пинске спустят на воду отечественный круизный теплоход «Белая Русь», сообщает TUT.BY. Половину билетов на весь сезон уже раскупили. И это при том, что самый бюджетный вариант путевки на одного человека в июле-августе стоит $ 350, самый дорогой люкс— $ 2316.

Каюта люкс «Янка Купала». Фото Станислава Коршунова, TUT.BY

Расценки на услуги первого белорусского круизного теплохода впечатлили белорусов.

«Это, конечно, прикольно, но пересечь океан на лайнере по цене сопоставимо выйдет», — поделился впечатлениями от новости один из участников дискуссионной площадки talks.by.

«В люксовых каютах есть санузел с душем. Для остальных — отдельные уборные с душем на средней палубе. Кто эти люди, которые за свои деньги купили круиз на этой барже с удобствами на этаже?» — задался вопросом другой участник дискуссии.

И еще несколько высказываний:

«Отдых на кругосветном круизе, в комфортных условиях, стоит столько же. Стоимость самого корабля составляет миллиарды баксов, а тут баржа речная. Они ее хотят окупить за 2 недели?».

«Гальюны только в люксах? Однако».

«Очевидна потеря связи с реальностью».

«Названием корабля четко обозначили целевую аудиторию, а следовательно и развлекательную программу. Будут там россияне квасить все 8 дней».

OlgaErokhina

«Белорусское ценообразование. Ну, кто готов выложить столько денег за круиз?»

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