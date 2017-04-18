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18.04.2017
ВВС
Ученые впервые поймали метрового червя, который ведет необычный образ жизни

Ученые на Филиппинах изучили гигантского корабельного червя. Экземпляр около метра длиной стал первым, которого удалось поймать живым, хотя многочисленные попытки предпринимались и раньше.

Операция по охоте за ним проводилась командой ученых из нескольких стран.

Животное, которое называется гигантским корабельным червем, на самом деле является моллюском. В классической классификации - Kuphus polythamia.

Червем существо называют из-за формы и характерной увлажненной поверхности кожи. Определение «корабельный» в его названии появилось из-за того, что родственники Kuphus polythamia кормятся помимо прочего остатками затонувших деревянных кораблей.

Животное интересовало ученых из-за своего необычного образа жизни - Kuphus polythamia проводит жизнь, зарывшись в морское дно.

Забурившись в песок так, чтобы на поверхности оставались только два отростка для дыхания, моллюск создает вокруг себя панцирь из твердого материала, который становится все толще по мере того, как моллюск растет.

Питается Kuphus polythamia организмами, которые водятся в песке морского дна. При этом для переваривания моллюск почти не использует собственную пищеварительную систему, которая у него почти полностью атрофирована. Большую часть пищеварительного процесса осуществляют бактерии, живущие в теле моллюска.

 
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